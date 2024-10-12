Кохана Роналду знялася у рекламі відомого бренду одягу

Джорджина Родрігес взяла участь у новій фотосесії для відомого бренду одягу Guess.

Іспанська модель цього разу знялася у джинсовому комбінезоні, який вдало підкреслив її форми. Публікація менш ніж за добу набрала майже 100 тисяч лайків.

Зазначимо, що нещодавно кохана форварда Аль-Насра вже брала участь у зйомці для цього ж бренду. Тоді вона оголеною з'явилася на світлинах у соцмережах.

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Нагадаємо, 30-річна Джорджина є мамою трьох дітей Кріштіану. У пари народилися близнята, а не так давно родина поповнилась дічинкою Беллою Есмеральдою.

Стосунки між Родрігес та Роналду почалися у 2016 році. Тоді відомий футболіст завітав до магазину Gucci, де його майбутня кохана працювала продавцем.