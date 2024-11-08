Конфлікт дня: кохана лідера Динамо "наїхала" на ЗМІ, а потім видалила пости

Дівчина хавбека Динамо та збірної України Миколи Шапаренка не витримала зайвої уваги до себе через цитування з боку ЗМІ.

Христина Шацьких заступилася за київський клуб у себе в телеграм-каналі, а потім "наїхала" на журналістів через те, що ті опублікували її слова.

"Не думаю, що цим треба пишатися, що футбольна журналістка виставляє новини не про футбол, а про те, хто що сказав із дружин і дівчат, я не вперше бачу ці статті, але сьогодні я вже просто не втрималась", – написала Христина.

Пізніше дівчина зробила ще декілька публікацій у власному блозі з критикою на адресу спортивних ресурсів, проте згодом видалила їх.

"Справжнім фанатам футболу не цікаво читати те, що каже якась дівчина, це мій блог, де я ділюся своїми мислями, досить лізти в моє особисте життя! Я скоро буду блокувати всіх підряд, та закривати сторінки".

Нагадаємо, вчора Динамо зазнало нищівної поразки від Ференцвароша у межах Ліги Європи із рахунком 0:4.

Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги Європи кияни зіграють проти Вікторії Пльзень, Реал Сосьєдада, Галатарая та РФС.