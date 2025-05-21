Будуть різні фактори: Кобін – про своє майбутнє на посаді головного тренера Інгульця
Головний тренер Інгульця Василь Кобін висловився щодо свого майбутнього в команді по завершенні сезону, наголосивши, що рішення прийматиме президент клубу.
Про це він сказав у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.
"Моє завдання – працювати і робити свою роботу якісно. Президент буде приймати рішення. У мене є чинний контракт. Рішення буде за президентом клубу. Я прийму будь-яке рішення.
Будуть різні фактори, можливо, деякі гравці можуть піти. Треба сісти, поговорити і знайти компроміси та правильні рішення. Думаю, президент прийме правильне рішення", – сказав тренер.
За тур до завершення першості УПЛ Інгулець посідає 15 місце турнірної таблиці, маючи 23 залікових бали.
Команд Кобіна необхідно вигравати в останньому турі Ворсклу, яка за гіршої різниці в очних зустрічах вилітає в Першу лігу або сподіватися на програш Лівого Берега в дербі проти Оболоні.