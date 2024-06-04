Кобін: збірна України грає у занадто примітивний і боязкий футбол

На думку Василя Кобіна, збірна України не релізовує весь свій атакувальний потенціал під керівництвом Сергія Ребрвоа.

Своїми думками про гру національної команди він поділився в коментарі Tribuna.com.

"При призначенні Реброва ми чули багато заяв, що будемо грати у сміливий футбол, футбол майбутнього і так далі. Я взагалі нічого не побачив і за відбіркові матчі Євро, і за ту роботу, яка зараз проводиться. Не бачу, щоб команда спрогресувала.

За тим рівнем гравців, які в нас зараз є в команді – а в нас дуже потужна лінія атаки, і це хлопці показують грою в клубі – збірна грає, як на мене, занадто примітивно, у боязкий футбол. Вони не грають сміливо, а футбол любить сміливих – і завжди сміливі перемагають.

Поки цього не видно, хоча вже досить часу пройшло. Зіграти так, як зіграли вчора – окей, був якийсь план на гру, але якщо, за заявами, ми хочемо бути на рівні з топзбірними, то потрібно грати у сміливий футбол", – сказав Кобін.

Напередодні збірна України зіграла в нульову нічию з Німеччиною. Протягом переважної частини матчу команда Сергія Реброва захищалася низьким блоком і була притиснута до власних воріт. Показник xG (очікуваних голів) склав лише 0,53, тоді як суперники "набили" 2,26.