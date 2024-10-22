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Півзахисник Роми пропустить матч з Динамо

Олександр Булава — 22 жовтня, 17:50
Півзахисник Роми пропустить матч з Динамо

Півзахисник Роми Стефан Ель-Шаараві пропустить матч Ліги Європи проти київського Динамо.

Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, гравець продовжує відновлюватися від травми, яку отримав у матчі проти Монци в Серії А.

Матч Рома – Динамо відбудеться у четвер, 24 жовтня, на Стадіо Олімпіко, початок – о 19:45 за київським часом.

Після двох турів Рома та Динамо знаходяться в нижній частині турнірної таблиці, "вовки" заробили один заліковий пункт, а кияни двічі зазнали поразки. Спершу кияни розгромно поступилися італійському Лаціо (0:3), а згодом зазнали поразки від німецького Гоффенгайма (0:2).

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