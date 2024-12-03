Куртуа зацікавив клуби із Саудівської Аравії

Футбольні клуби Саудівської Аравії зацікавлені у трансфері основного голкіпера Реала Тібо Куртуа.

Про це повідомляє Marca.

Арабські інвестори хочуть підписати бельгійського воротаря до старту сезону-2025/26. Головним аргументом при переговорах залишаються гроші, але тепер саудівці також намагаються переконати потенційних новачків у привабливості спортивного проєкту.

Водночас Тібо не планує змінювати клуб, він щасливий у Мадриді. Його контракт діє до червня 2026 року, переговорів про продовження поки що не було.

У поточному сезоні Куртуа провів 15 матчів, у яких пропустив 12 голів. Нещодавно він повернувся у склад після чергової травми.

Раніше повідомлялося про інтерес до бельгійця з боку саудівського Аль-Ахлі.