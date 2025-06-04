Заміна чи партнер для Забарного? Борнмут працює над трансфером захисника Болоньї

Борнмут зацікавлений у підписанні центрального захисника Болоньї Джона Лукумі.

Про це повідомляє FootMercato.

За їхньою інформацією, англійський клуб уже запропонував за 26-річного захисника збірної Колумбії 15 мільйонів євро плюс бонуси.

Нагадаємо, Борнмут уже продав у Реал одного зі своїх основних центральних захисників, Діна Гюйсена. Його напарник по центру захисту, Ілля Забарний, може незабаром перейти у ПСЖ.

Лукумі виступає за Болонью з літа 2022 року, коли перейшов із Генка за 8 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 1 гол і 1 асист у 44 матчах за Болонью в усіх турнірах.

Його контракт з італійським клубом діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 18 мільйонів євро.