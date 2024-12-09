Клуб, яким володіє зіркова акторка, відправив у відставку головну тренерку

Жіночий футбольний клуб Енджел Сіті, власницею якого є зіркова акторка Наталі Портман, відправив у відставку Бекі Твід.

Про це повідомила пресслужба команди.

У 2023 році Твід приєднався до ACFC (Angel City FC) як помічник тренера, а в середині сезону 2023 року її призначили тимчасовим головним тренером. Після цього команда досягла 11 перемог поспіль.

"Бекі була невід’ємною частиною ФК Енджел Сіті, демонструючи виняткову трудову етику, глибоку турботу про свій персонал і гравців, а також непохитне бажання навчатися та розвиватися", — сказав технічний директор ACFC Марк Вілсон.

Клуб був заснований влітку 2020 року. Серед засновників також є ще одна відома акторка Єва Лонгорія та колишні гравчині збірної США з футболу Міа Гемм та Еббі Вайнбах та ряд інших знаменитостей.

Минулого сезону матчі команди у NWSL (National Women's Soccer League) відвідували понад 19 тисяч глядачів у середньому за гру.

Наталі Портман – відома голівудська акторка. За фільм "Чорний лебідь" вона в 2011 році виграла Оскар за "Найкращу жіночу роль".