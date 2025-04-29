Фенербахче може підписати іменитого вінгера Ліверпуля

Турецький Фенербахче проявляє інтерес до вінгера Ліверпуля та збірної Італії Федеріко К’єзи.

Про це повідомляє A Spor.

У трансфері зацікавлений особисто головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью. 62-річний португальський фахівець хоче підсилити фланги атаки своєї команди.

Попри часті травми 27-річного італійця, керівництво турецького клубу готове вступити в переговори з Ліверпулем щодо трансферу чемпіона Євро-2020.

У поточному сезоні на рахунку К’єзи 2 голи та 2 асисти у 12 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах. Контракт італійця діє до літа 2028 року, трансферна вартість гравця оцінюється у 18 мільйонів євро.

В жовтні минулого року повідомлялося про інтерес до К’єзи з боку Наполі та Мілана.