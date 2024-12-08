Не може впоратись із грипом: Раньєрі прокоментував стан здоров'я Довбика
Артем Довбик
Фото ФК Рома
Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував стан здоров'я українського нападника "вовків" Артема Довбика.
Його слова наводить Tuttomercatoweb.
"У нього грип, з яким він не може впоратися. Сподіваюся, він буде готовий перед наступним матчем. Наразі я не хотів ризикувати", - розповів італійський фахівець.
Цього сезону Довбик зіграв 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив шість голів і віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, що український форвард приєднався до Роми влітку 2024 року із Жирони. Італійський клуб заплатив за Артема 35 мільйонів євро
Наступний матч Рома зіграє у межах Ліги Європи з Брагою. Поєдинок відбудеться 12 грудня о 19:45.
Раніше повідомлялось, що Рома планує підписати конкурента для Довбика.