Не може впоратись із грипом: Раньєрі прокоментував стан здоров'я Довбика

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував стан здоров'я українського нападника "вовків" Артема Довбика.

Його слова наводить Tuttomercatoweb.

"У нього грип, з яким він не може впоратися. Сподіваюся, він буде готовий перед наступним матчем. Наразі я не хотів ризикувати", - розповів італійський фахівець.

Цього сезону Довбик зіграв 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив шість голів і віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, що український форвард приєднався до Роми влітку 2024 року із Жирони. Італійський клуб заплатив за Артема 35 мільйонів євро

Наступний матч Рома зіграє у межах Ліги Європи з Брагою. Поєдинок відбудеться 12 грудня о 19:45.

Раніше повідомлялось, що Рома планує підписати конкурента для Довбика.