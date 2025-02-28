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Ечеверрі приєднався до основного складу Манчестер Сіті

Володимир Максименко — 28 лютого 2025, 13:23
Клаудіо Ечеверрі в Манчестер Сіті
Клаудіо Ечеверрі
Манчестер Сіті

Колишній півзахисник Рівер Плейта Клаудіо Ечеверрі прибув до розташування Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

Футболіст став гравцем англійського колективу ще у січні 2024 року, але залишився у Рівер Плейті на правах оренди.

Оскільки угода добігла свого кінця, Ечеверрі прибув до Англії та вже розпочав тренування з основним складом Сіті.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 48 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав вісім результативних передач.

Дебютувати у складі команди Гвардіоли Ечеверрі може вже завтра, 1 березня, в матчі Кубку Англії проти Плімута. Стартовий свисток поєдинку заплановано на 19:45 за київським часом.

Раніше Клаудіо потрапив до списку молодих відкриттів 2024 року.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Сіті Клаудіо Ечеверрі

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