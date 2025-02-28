Ечеверрі приєднався до основного складу Манчестер Сіті
Клаудіо Ечеверрі
Манчестер Сіті
Колишній півзахисник Рівер Плейта Клаудіо Ечеверрі прибув до розташування Манчестер Сіті.
Про це повідомляє пресслужба "містян".
Футболіст став гравцем англійського колективу ще у січні 2024 року, але залишився у Рівер Плейті на правах оренди.
Оскільки угода добігла свого кінця, Ечеверрі прибув до Англії та вже розпочав тренування з основним складом Сіті.
У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 48 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав вісім результативних передач.
Дебютувати у складі команди Гвардіоли Ечеверрі може вже завтра, 1 березня, в матчі Кубку Англії проти Плімута. Стартовий свисток поєдинку заплановано на 19:45 за київським часом.
Раніше Клаудіо потрапив до списку молодих відкриттів 2024 року.