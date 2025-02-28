Ечеверрі приєднався до основного складу Манчестер Сіті

Колишній півзахисник Рівер Плейта Клаудіо Ечеверрі прибув до розташування Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

Футболіст став гравцем англійського колективу ще у січні 2024 року, але залишився у Рівер Плейті на правах оренди.

All smiles in his new home! 😃 🇦🇷 pic.twitter.com/jc4hHXHiRx — Manchester City (@ManCity) February 27, 2025

Оскільки угода добігла свого кінця, Ечеверрі прибув до Англії та вже розпочав тренування з основним складом Сіті.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 48 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав вісім результативних передач.

Дебютувати у складі команди Гвардіоли Ечеверрі може вже завтра, 1 березня, в матчі Кубку Англії проти Плімута. Стартовий свисток поєдинку заплановано на 19:45 за київським часом.

Раніше Клаудіо потрапив до списку молодих відкриттів 2024 року.