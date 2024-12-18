Манчестер Сіті націлився на трансфер лідера Баварії
18 грудня 2024, 18:44
Йозуа Кімміх
Getty Images
Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Йозуа Кімміх зацікавив Манчестер Сіті.
Про це повідомляє Bayern & Germany.
Сіті зацікавлений у підписанні 29-річного німця на правах вільного агента наступного літа.
Водночас сам гравець продовжує вести переговори з Баварією щодо продовження угоди, яка розрахована до червня 2025 року.
Кімміх виступає за Баварію з літа 2015 року. У поточному сезоні на його рахунку 23 матча, в яких він відзначився 5 результативними передачами.
Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола назвав себе недостатньо хорошим, коментуючи поразку у дербі з Манчестер Юнайтед.