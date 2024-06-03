Мрія здійснилася: Мбаппе — про перехід у Реал

Новачок мадридського Реала Кіліан Мбаппе відреагував на перехід в іспанський клуб.

Відповідний пост він опублікував в Instagram.

"Мрія здійснилася! Я такий щасливий і гордий, що приєднався до клубу моєї мрії – мадридського Реала.

Ніхто не може зрозуміти, наскільки я зараз схвильований. Не можу дочекатися зустрічі з вами та дякую вам за вашу неймовірну підтримку.

Вперед, Мадрид!", — написав Мбаппе.