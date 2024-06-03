Мрія здійснилася: Мбаппе — про перехід у Реал
Новачок мадридського Реала Кіліан Мбаппе відреагував на перехід в іспанський клуб.
Відповідний пост він опублікував в Instagram.
"Мрія здійснилася! Я такий щасливий і гордий, що приєднався до клубу моєї мрії – мадридського Реала.
Ніхто не може зрозуміти, наскільки я зараз схвильований. Не можу дочекатися зустрічі з вами та дякую вам за вашу неймовірну підтримку.
Вперед, Мадрид!", — написав Мбаппе.
Напередодні Реал оголосив про підписання 5-річного контракту з французьким нападником. Перехід відбувся на правах вільного агента.
За інформацією ЗМІ, Мбаппе отримає від Реала підписний бонус в розмірі 50 млн євро.