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Мрія здійснилася: Мбаппе — про перехід у Реал

Олександр Булава — 3 червня, 21:17
Мрія здійснилася: Мбаппе — про перехід у Реал

Новачок мадридського Реала Кіліан Мбаппе відреагував на перехід в іспанський клуб.

Відповідний пост він опублікував в Instagram.

"Мрія здійснилася! Я такий щасливий і гордий, що приєднався до клубу моєї мрії – мадридського Реала.

Ніхто не може зрозуміти, наскільки я зараз схвильований. Не можу дочекатися зустрічі з вами та дякую вам за вашу неймовірну підтримку.

Вперед, Мадрид!", — написав Мбаппе.

Напередодні Реал оголосив про підписання 5-річного контракту з французьким нападником. Перехід відбувся на правах вільного агента.

За інформацією ЗМІ, Мбаппе отримає від Реала підписний бонус в розмірі 50 млн євро.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

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