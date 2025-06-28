Динамо вирушило на збір до Австрії

Сьогодні, 28 червня, основна команда київського Динамо вирушила на літній навчально-тренувальний збір в Австрію.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Столичний колектив запланував проведення контрольних матчів у межах підготовки до сезону, який розпочнеться для підопічних Олександра Шовковського кваліфікаційними матчами Ліги чемпіонів (перший поєдинок запланований на 22 липня).

Суперники на зборах визначаться згодом.

Напередодні повідомлялося, що Динамо завершує трансфер колишнього вінгера французького Гавра