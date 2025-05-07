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Шахтар назвав найкращого гравця квітня

Олександр Булава — 7 травня 2025, 20:31
Шахтар назвав найкращого гравця квітня
ФК Шахтар

Атакувальний півзахисник донецького Шахтаря Кевін вдруге поспіль став найкращим гравцем місяця за версією уболівальників клубу.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

За підсумками голосування бразильський вінгер упевнено випередив конкурентів, набравши 76,5% голосів та залишивши позаду Артема Бондаренка, Марлона та Лассіну Траоре.

У квітні півзахисник зіграв 6 матчів, в яких відзначився 5 голами.

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Шахтар Донецьк Кевін

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