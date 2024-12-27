Бартулович залишиться головним тренером Зорі – джерело
Младен Бартулович
ФК Зоря
Головний тренер Зорі Младен Бартулович залишиться головним тренером клубу.
Про це повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".
За інформацією джерела, 38-річний фахівець провів розмову з президентом клубу Євгеном Геллером, під час якої було ухвалено рішення про те, що хорват і далі керуватиме командою.
Також, у тренерському штабі луганського колективу найближчим часом буде поповнення.
Раніше Зоря оприлюднила список суперників на своєму майбутньому зимовому зборі, який пройде в Туреччині.