Бартулович залишиться головним тренером Зорі – джерело

Головний тренер Зорі Младен Бартулович залишиться головним тренером клубу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

За інформацією джерела, 38-річний фахівець провів розмову з президентом клубу Євгеном Геллером, під час якої було ухвалено рішення про те, що хорват і далі керуватиме командою.

Також, у тренерському штабі луганського колективу найближчим часом буде поповнення.

Раніше Зоря оприлюднила список суперників на своєму майбутньому зимовому зборі, який пройде в Туреччині.