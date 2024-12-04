Один із головних талантів Ювентуса зацікавив низку європейських топклубів
Кенан Їлдиз
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Півзахисник туринського Ювентуса та збірної Туреччини Кенан Їлдиз зацікавив чотири європейські топклуби.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Хавбек потрапив на радари ПСЖ, Арсенала, Ліверпуля та Манчестер Юнайтед. Втім, жоден з зацікавлених клубів не виглядає фаворитом за підписання Їлдиза.
У поточному сезоні на рахунку Кенана 19 матчів, в яких він забив чотири голи та віддав три асисти.
Раніше повідомлялось, що екстренер Ювентуса може очолити клуб АПЛ.