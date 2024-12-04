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Один із головних талантів Ювентуса зацікавив низку європейських топклубів

Володимир Максименко — 4 грудня 2024, 18:26
Один із головних талантів Ювентуса зацікавив низку європейських топклубів
Кенан Їлдиз
Getty images

Півзахисник туринського Ювентуса та збірної Туреччини Кенан Їлдиз зацікавив чотири європейські топклуби.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Хавбек потрапив на радари ПСЖ, Арсенала, Ліверпуля та Манчестер Юнайтед. Втім, жоден з зацікавлених клубів не виглядає фаворитом за підписання Їлдиза.

У поточному сезоні на рахунку Кенана 19 матчів, в яких він забив чотири голи та віддав три асисти.

Раніше повідомлялось, що екстренер Ювентуса може очолити клуб АПЛ.

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