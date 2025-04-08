Карвахаль назвав терміни відновлення від травми
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Правий захисник мадридського Реала Дані Карвахаль назвав терміни відновлення після травми, яку він отримав восени 2024 року.
Цитує футболіста Фабріціо Романо.
"Повернення в кінці травня? Це моя мета", – сказав Карвахаль.
Зазначимо, що у березні гравець вже розпочав роботу на полі.
Захисник травмувався в компенсований час матчу з Вільярреалом. Дані з лету вибивав м’яч, і його права нога з величезною силою вдарилася об Єремі Піно. Карвахаль не зміг стримати сліз від болю, його виносили на ношах.
Зазначимо, що 33-річний іспанець є вихованцем Реала, але дорослу кар'єру розпочав у Баєрі. У 2013 році Дані повернувся до "вершкових" та став одним з символів команди.