Карвахаль назвав терміни відновлення від травми

Правий захисник мадридського Реала Дані Карвахаль назвав терміни відновлення після травми, яку він отримав восени 2024 року.

Цитує футболіста Фабріціо Романо.

"Повернення в кінці травня? Це моя мета", – сказав Карвахаль.

Зазначимо, що у березні гравець вже розпочав роботу на полі.

🚨 Dani Carvajal: “Returning at the end of May? That’s the goal”, told Chiringuito. pic.twitter.com/6RUiXFp5Za — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 8, 2025

Захисник травмувався в компенсований час матчу з Вільярреалом. Дані з лету вибивав м’яч, і його права нога з величезною силою вдарилася об Єремі Піно. Карвахаль не зміг стримати сліз від болю, його виносили на ношах.

Зазначимо, що 33-річний іспанець є вихованцем Реала, але дорослу кар'єру розпочав у Баєрі. У 2013 році Дані повернувся до "вершкових" та став одним з символів команди.