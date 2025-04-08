Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Карвахаль назвав терміни відновлення від травми

Олександр Булава — 8 квітня 2025, 22:11
Карвахаль назвав терміни відновлення від травми
Getty Images

Правий захисник мадридського Реала Дані Карвахаль назвав терміни відновлення після травми, яку він отримав восени 2024 року.

Цитує футболіста Фабріціо Романо.

"Повернення в кінці травня? Це моя мета", – сказав Карвахаль.

Зазначимо, що у березні гравець вже розпочав роботу на полі.

Захисник травмувався в компенсований час матчу з Вільярреалом. Дані з лету вибивав м’яч, і його права нога з величезною силою вдарилася об Єремі Піно. Карвахаль не зміг стримати сліз від болю, його виносили на ношах.

Зазначимо, що 33-річний іспанець є вихованцем Реала, але дорослу кар'єру розпочав у Баєрі. У 2013 році Дані повернувся до "вершкових" та став одним з символів команди.

Останні новини