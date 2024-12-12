Це масштабна криза: Каррагер – про Гвардіолу в Манчестер Сіті

Відомий у минулому гравець Ліверпуля Джеймі Каррагер вважає, що Жузепу Гвардіолі буде важко повернути Манчестер Сіті на правильний шлях.

Цитує Каррагера GiveMeSport.

"Ви не можете повірити в те, що бачите, це масштабна криза. Потенційно найкращий і найуспішніший менеджер усіх часів, і він не знає що йому робити прямо зараз. Він пробував різні варіанти та різні системи, але менеджер такий чудовий, як він, справді дуже бореться, але йому зараз важко.

Він ніколи раніше не проходив через це, у нього немає досвіду в такій ситуації, тому йому нема на що спиратися. Ймовірно, багато тренерів у всьому світі дивляться на Пепа з кривою посмішкою, думаючи: "Нарешті Пеп Гвардіола переживає щось, що ми всі пройшли", – розповів Каррагер.