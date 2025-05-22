Фанатам на радість: Карпатам дозволили збільшити квоту вболівальників

Львівські Карпати отримали дозвіл на збільшення квоти вболівальників, яких можна пустити на домашній стадіон "Україна" у Львові.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що вже на найближчий поєдинок проти луганської Зорі, який відбудеться 25 травня, у продаж було додано кілька тисяч квитків.

"Ми щиро вдячні кожному за підтримку та шалений інтерес – саме завдяки вам футбольні вечори у Львові мають особливу атмосферу. А відтепер цю атмосферу зможуть відчути ще більше львів’ян та гостей міста", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що до цього максимальна кількість вболівальників, яка могла відвідувати стадіон "Україна", дорівнювала 3 000 осіб.

Наразі "леви" посідають п'яте місце у турнірній таблиці, поступаючись четвертому Поліссю одне очко. Минулого туру Карпати сенсаційно поступились Колосу, чим суттєво ускладнили для себе боротьбу за єврокубки.