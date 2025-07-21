Карпати розписали мирову з ФК Шарджа з ОАЕ

Львівські Карпати зіграли свій черговий спаринг на зборах в Австрії.

Суперником українського колективу став клуб Шарджа з ОАЕ. Зустріч між командами завершилась внічию – 1:1.

На 64-й хвилині Шарджа скористалась помилкою Миколи Киричка біля власних воріт, захисника обікрав Луан Перейра і відправив м’яч у пусті ворота.

"Леви" змогли врятуватися від поразки наприкінці гри, коли Ігор Краснопір замкнув подачу з флангу.

Товариський матч

21 липня

Карпати (Львів) – Шарджа (ОАЕ) 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 64 Перейра, 1:1 – 88 Краснопір

Карпати: Кліщук (Колесник, 87), Санчес (Мірошніченко, 56), Адамюк (Бабогло, 56), Стецьков (Кокодиняк, 46), Киричок (Жан Педрозу, 65), Клименко (Альварес, 60, Чеберинчак, 84), Шах (Чачуа, 60), Федор (Бруніньйо, 60), Костенко (Луіс Яно, 46, Цимбалістий, 78), Карабін (Івасій, 46, Краснопір, 68), Іґор Невес (Полегенько, 75).

Нагадаємо, напередодні голкіпер Карпат Яков Кінарейкін перейшов в іспанський Вільярреал.