Карпати підписали 19-річного бразильця

19-річний бразильський атакувальний півзахисник Луіс Яно став гравцем львівських Карпат.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Про деталі угоди не відомо. Проте зазначається, що гравець виступатиме у складі юнацької команди Карпат.

Луіс Яно є вихованцем академії бразильського Палмейраса. Разом із юнацькою командою вигравав чемпіонат та Кубок Бразилії у віковій категорії U-17.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Карпат Андрій Русол розповів, чому команда пішла на співпрацю з Рухом. Він вважає цю угоду дуже вигідною в плані витрат коштів та отриманого результату.