Карпати орендують вінгера португальського клубу – джерело

Карпати близькі до підписання вінгера португальського клубу Портімоненсе Паулу Вітора.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, львівський клуб орендує гравця з правом викупу.

26-річний бразилець є вихованець клубу Васко да Гама. Встиг пограти в Іспанії (Альбасете, Марбелья, Вальядолід Б), а минулий сезон провів у другій лізі Португалії. У Портімоненсе Вітор виходив на поле з капітанською пов'язкою, зіграв 26 матчів, забив 9 м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Карпати планували підписати колумбійського вінгера Атланти Юнайтед Едвіна Москеру.