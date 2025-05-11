Чемпіонський подарунок для Динамо: огляд матчу Карпати – Олександрія

Сьогодні, 11 травня, у Львові пройшов матч 28 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Карпати приймали Олександрію.

Поєдинок завершився вольовою перемогою "левів" з рахунком 2:1. На гол Кампоса підопічні Владислава Лупашка відповіли влучними ударами Ігора Краснопіра з 11-метрової позначки та Абросія Чачуа.

Огляд матчу

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

28 тур, 11 травня

Карпати – Олександрія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 11 Феррейра, 1:1 – 80 Краснопір (пенальті), 2:1 – 90+5 Чачуа.

Карпати: Кінарейкін – Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошниченко – Танда, Чачуа (90+7 Клименко), Очеретько (66 Квасниця) – Костенко (74 Шах), Алвес (66 Краснопір), Бруніньйо (74 Федор).

Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Копина – Калюжний, Мишньов (74 Ковалець), Шепелєв (65 Смирний) – Козак (65 Джевані), Філіппов (87 Кулаков), Цара (65 Бєляєв).

Попередження: Бабогло – Шепелєв, Цара, Калюжний, Копина, Шабанов, Кравченко, Смирний, Джевані, Єрмаков.

Вилучення: 90+1 Калюжний (друга жовта картка).

Цією поразкою Олександрія практично втратила шанси на титул чемпіона України. Тепер гонка за "корону" повністю перебуває під контролем Динамо, яке в 28 турі УПЛ зіграло внічию з Поліссям.