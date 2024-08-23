Евертон Миколенка націлився на іспанського хавбека ПСЖ

Англійський Евертон зацікавлений у підписанні хавбека ПСЖ Карлоса Солера.

Про це пише журналіст Флоріан Плеттенберг у соцмережі "Х" (Twitter).

"Іриски" давно слідкують за іспанцем. Конкуренцію за гравця ліверпульському клубу складе Вест Хем. ПСЖ готовий продати футболіста.

Паризька команда придбала Солера влітку 2022 року. За нього заплатили Валенсії 18 млн євро. На рахунку 27-річного Солера 4 голи за 14 матчів у складі збірної Іспанії.

🚨🔵 Excl | Everton, also exploring deal to sign Carlos #Soler!



27 y/o has been on their list for a long time. Interest is concrete. And Everton have also made contact with Paris Saint-Germain. #EFC



⚠️ But: West Ham still there and planning the next steps as #WHUFC want to… pic.twitter.com/4a2VUnudzp — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 22, 2024

Нагадаємо, за Евертон грає захисник збірної України Віталій Миколенко. Українець взяв участь у презентації третьої форми команди на сезон-2024/25.