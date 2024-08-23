Евертон Миколенка націлився на іспанського хавбека ПСЖ
Карлос Солер
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Англійський Евертон зацікавлений у підписанні хавбека ПСЖ Карлоса Солера.
Про це пише журналіст Флоріан Плеттенберг у соцмережі "Х" (Twitter).
"Іриски" давно слідкують за іспанцем. Конкуренцію за гравця ліверпульському клубу складе Вест Хем. ПСЖ готовий продати футболіста.
Паризька команда придбала Солера влітку 2022 року. За нього заплатили Валенсії 18 млн євро. На рахунку 27-річного Солера 4 голи за 14 матчів у складі збірної Іспанії.
Нагадаємо, за Евертон грає захисник збірної України Віталій Миколенко. Українець взяв участь у презентації третьої форми команди на сезон-2024/25.