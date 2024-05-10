Анчелотті: Куртуа? Звичайно, він гратиме

Кожен воротар Реала може отримати ігровий час у завершальних матчах сезону.

Про це головний тренер команди Карло Анчелотті розповів на пресконференції перед матчем 35 туру Ла Ліги проти Гранади. Його слова цитує Madrid Xtra.

«Куртуа? Звичайно, він гратиме, але також я маю брати до увагу Кепу – великого професіонала, який багато допомагав нам із лави запасних. Лунін також має бути готовий до матчу», – сказав Анчелотті.

Нагадаємо, в попередньому турі чемпіонату Іспанії Тібо Куртуа здійснив повернення на поле після травм, через які він пропустив майже весь сезон. Його два сейви допомогли «вершковим» розгромно перемогти Кадіс.

Але у півфінальному матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти Баварії ворота Реала захищав Андрій Лунін. Українець здійснив кілька надважливих сейвів, без яких камбек був би просто неможливим.

Нещодавно іспанські ЗМІ повідомили, кого з воротарів Анчелотті планує випустити у фіналі Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.