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Анчелотті не бачить фаворита в майбутньому Ель Класіко

Олександр Булава — 25 жовтня, 15:37
Анчелотті не бачить фаворита в майбутньому Ель Класіко

Наставник Реала Карло Анчелотті вважає, що у майбутньому Ель Класіко немає явного фаворита.

Цитує тренера Marca.

"У них дуже чітке уявлення про гру, це дуже смілива команда і нам потрібно добре підготуватися до матчу. У них справді все добре, складно назвати фаворита в Ель Класіко.

Гансі Флік змінив філософію гри, але для мене Хаві зробив по-своєму фантастичну роботу, він вигравав у нас матчі, і я не хочу порівнювати. Ми поважаємо Барселону Фліка так само як і Барселону Хаві", – заявив Анчелотті.

Ель Класіко відбудеться в суботу, 26 жовтня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після десяти турів підопічні Ганса-Дітера Фліка очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, маючи в активі 27 очок. "Вершкові" відстають від одвічного суперника на 3 залікових пункти.

Напередодні Реал підтвердив факт травми основного голкіпера команди Тібо Куртуа. Шанс у воротах "вершкових" може отримати Андрій Лунін.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Карло Анчелотті

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