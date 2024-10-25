Анчелотті не бачить фаворита в майбутньому Ель Класіко
Наставник Реала Карло Анчелотті вважає, що у майбутньому Ель Класіко немає явного фаворита.
Цитує тренера Marca.
"У них дуже чітке уявлення про гру, це дуже смілива команда і нам потрібно добре підготуватися до матчу. У них справді все добре, складно назвати фаворита в Ель Класіко.
Гансі Флік змінив філософію гри, але для мене Хаві зробив по-своєму фантастичну роботу, він вигравав у нас матчі, і я не хочу порівнювати. Ми поважаємо Барселону Фліка так само як і Барселону Хаві", – заявив Анчелотті.
Ель Класіко відбудеться в суботу, 26 жовтня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Після десяти турів підопічні Ганса-Дітера Фліка очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, маючи в активі 27 очок. "Вершкові" відстають від одвічного суперника на 3 залікових пункти.
Напередодні Реал підтвердив факт травми основного голкіпера команди Тібо Куртуа. Шанс у воротах "вершкових" може отримати Андрій Лунін.