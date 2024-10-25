Анчелотті не бачить фаворита в майбутньому Ель Класіко

Наставник Реала Карло Анчелотті вважає, що у майбутньому Ель Класіко немає явного фаворита.

Цитує тренера Marca.

"У них дуже чітке уявлення про гру, це дуже смілива команда і нам потрібно добре підготуватися до матчу. У них справді все добре, складно назвати фаворита в Ель Класіко.

Гансі Флік змінив філософію гри, але для мене Хаві зробив по-своєму фантастичну роботу, він вигравав у нас матчі, і я не хочу порівнювати. Ми поважаємо Барселону Фліка так само як і Барселону Хаві", – заявив Анчелотті.