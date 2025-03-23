У збірної України серйозна перевага: Кардаш – про матч-відповідь з Бельгією

Колишній гравець національної збірної України Василь Кардаш вважає, що тактика на матч-відповідь проти Бельгії буде мати вирішальну роль

Цитує гравця Sport.uа.

"Вважаю, що переломним моментом став забитий Олексієм Гуцуляком гол після грубої помилки захисника гостей. Коли рахунок став 1:1, то бельгійців було не впізнати. Навіть не вірилося, що це – топ-збірна, в складі якої представники іменитих клубів. І бельгійці ще повинні бути задоволені, що обійшлося без розгрому. Віддаючи належне нашим хлопцям за проявлений характер, наполегливість все ж не треба забувати про провальний перший тайм. І тут без роботи над помилками не обійтись, бо через така безпорадність може бути покарана", - зазначив футболіст.

На думку Карадаша, вирішальним буде підбір правильної тактики Сергієм Ребровим на матч-відповідь.

"Перед повторним протистоянням в української збірної серйозна перевага у два м'ячі. Тепер дуже багато буде залежати від того чи правильну тактику вибере наш тренерський штаб на битву в Бельгії. Елітна Ліга націй дуже близько й не можна змарнувати цей шанс", – сказав Кардаш.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться в неділю, 23 березня, на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1. Зауважимо, що переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.