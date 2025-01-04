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Караваєв: Боротьба за чемпіонство обіцяє бути ще більш запеклою

Микола Дендак — 4 січня 2025, 16:07
Караваєв: Боротьба за чемпіонство обіцяє бути ще більш запеклою
Олександр Караваєв
ФК Динамо

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв очікує від другої половини сезону ще більш запеклої боротьби за чемпіонство в Українській Прем'єр-лізі.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Очікування від другої частини сезону дуже великі. Після зимової перерви боротьба обіцяє бути ще більш запеклою, адже всі відпочинуть і з новими силами будуть готуватися до чемпіонату. Конкуренція зараз висока як у верхній частині турнірної таблиці, так і в нижній, тож усі команди будуть виходити на кожну гру з думками про перемогу", – сказав Караваєв.

Нагадаємо, в останньому матчі УПЛ у 2024 році Динамо перемогло рівненський Верес та закріпило свою перевагу в турнірній таблиці.

За підсумками першої частини сезону саме кияни лідирують в УПЛ, маючи в активі 43 очка за 17 турів. На другому місці йде Олександрія, у якої 38 балів.

Трійку лідерів замикає донецький Шахтар, в якого наразі 33 залікові пункти. Проте у "гірників" у запасі ще недограний матч проти Кривбаса, тож відстань від лідерів може скоротитися.

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