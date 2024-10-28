Караваєв: Дуже хотів відзначитися, бо Шахтарю ще не забивав

Півзахисник київського Динамо Олександр Караваєв заявив, що дуже хотів забити у ворота донецького Шахтаря, адже ніколи цього ще не робив

Його слова передає пресслужба киян.

"Чомусь було важко сьогодні, потрібно поговорити з хлопцями. Ми зіграли нижче свого рівня, особливо у першому таймі. Не знаю, чого боялися, можливо, вплинуло те, що у даній ситуації очки були більше потрібні не нам. Та все одно не можна так грати, потрібно не відходити від своїх принципів.

Будемо розбирати гру, це буде хороша пожива для роздумів, щоб у майбутньому не повторювати помилок, які були допущені сьогодні. У будь-якому випадку ми маємо грати набагато краще.

Дуже хотів відзначитися, тим більше, що статистика говорить, що я грав проти Шахтаря 28 разів і жодного разу не забивав. Сьогодні це вийшло зробити у своєму стилі. Усе склалося так, як було треба", – сказав Караваєв.