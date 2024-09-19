Караваєв розповів, як батьки жили під час окупації Херсона

Гравець київського Динамо Олександр Караваєв поспілкувався з журналістами під представлення офіційного спонсору команди GG.Bet.

Слова Караваєва передає кореспондент Чемпіона Ігор Чернявський.

Тут можна подивитися статистику. Скільки граємо ми і стільки футболісти топ-ліг. У них 60 матчів за сезон, у нас – 40. Ми хочемо грати і використовувати свої шанси",

Також гравець розповів про батьків, які певний час жили в окупації.

"Батьки були в окупації. Дружина брата народила у місті під час окупації. Після деокупації також залишилися в рідному місті, лише за тиждень чи два до підриву Каховської ГЕС виїхали до брата в Польщу.

Але через тиждень батько повернувся і допомагав усім, кому потрібна була допомога, бо найбільше затопило саме мій район, де я виріс. Зараз батьки повернулися і живуть в Херсоні. Я їм разів 100 казав: "Давайте, будете жити в будь-якому іншому місті". Але вони хочуть жити вдома", – сказав він.