Зоря відмовилась продавати Герреро в Карабах

Азербайджанський Карабах цікавився панамським нападник Зорі Едуардо Герреро.

Про це пише сайт Azerisport.

Однак луганський клуб дав зрозуміти, що не планує продавати 24-річного футболіста, як мінімум до нового року.

У минулому сезоні Герреро провів 33 матчі в усіх турнірах, забив 13 голів та віддав 4 асисти. Transfermarkt оцінює його у 1,2 млн євро.

Напередодні Зоря з голом Едуардо здолала Чорноморець та після 2 турів очолює турнірну таблицю чемпіонату України.