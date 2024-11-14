Можете казати все, що хочете: капітан клубу Довбика зустрівся з фанатами Роми

Капітан Роми Лоренцо Пеллегріні зустрівся з фанатами клубу та провів з ними бесіду.

Про діалог між футболістом та вболівальниками повідомив італійський журналіст Альфредо Педулла.

Хавбек "джаллороссі", якого не викликали до лав збірної Італії, після тренування поговорив з фанатами біля тренувального центру.

"Нам погано так само, як і вам, ось це правда. Інакше я міг би сказати вам те, що ви хочете почути. Мені погано, нам погано, як і всім вам. Мені шкода, що вам довелося прибрати банери на трибунах.

Тим більше, що справи йдуть не дуже добре, ми не дурні і не вдаємо, що нічого не відбувається і нам байдуже. Ми намагаємося робити все, що можемо, все, але чути, що ми не проявляємо повагу до емблеми, це неправильно.

З мого боку цього ніколи не буде, я ніколи не буду зневажати римлян. Щодо іншого, ви можете говорити, що хочете. Римську футболку завжди треба поважати. Ми завжди будемо проявляти повагу до Раньєрі, ми завжди поважали всіх тренерів", – заявив Пеллегріні.