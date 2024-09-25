Капітан Лаціо – про поєдинок з Динамо: Ми готові протистояти такому складному супернику

Півзахисник та капітан італійського Лаціо, Матія Дзакканьї розповів про процес підготовки команди до поєдинку проти київського Динамо в рамках 1-го туру основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25

Його слова передає Lalaziosiamonoi.it.

"Тренер нас добре підготував. Він вивчає суперника, з яким ми будемо зіткнутися, і дає нам інструменти, щоб бути готовими. Ми готові протистояти такому складному супернику найкращим чином.

Ми сприймаємо Лігу Європи так само серйозно, як Лігу чемпіонів. Мета сезону – вкласти рішучість і смиренність у кожен матч", – сказав Дзакканьї.