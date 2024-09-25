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Капітан Лаціо – про поєдинок з Динамо: Ми готові протистояти такому складному супернику

Андрій Яросименко — 25 вересня, 09:50
Капітан Лаціо – про поєдинок з Динамо: Ми готові протистояти такому складному супернику

Півзахисник та капітан італійського Лаціо, Матія Дзакканьї розповів про процес підготовки команди до поєдинку проти київського Динамо в рамках 1-го туру основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25

Його слова передає Lalaziosiamonoi.it.

"Тренер нас добре підготував. Він вивчає суперника, з яким ми будемо зіткнутися, і дає нам інструменти, щоб бути готовими. Ми готові протистояти такому складному супернику найкращим чином.

Ми сприймаємо Лігу Європи так само серйозно, як Лігу чемпіонів. Мета сезону – вкласти рішучість і смиренність у кожен матч", – сказав Дзакканьї.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Лаціо відбудеться сьогодні, 25 вересня, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Цей матч буде номінально домашнім для киян. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі, починаючи з 21:30 за київським часом.

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