Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Канада – Україна: пряма LIVE-трансляція матчу Canadian Shield

Станіслав Лисак — 7 червня 2025, 12:18
Канада – Україна: пряма LIVE-трансляція матчу Canadian Shield
Getty Images

Збірна України з футболу проведе поєдинок із Канадою в межах товариського турніру Canadian Shield.

Зустріч відбудеться в суботу, 7 червня, на стадіоні "ВМО Філд" у Торонто. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Трансляція матчу буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Окрім Канади підопічні Сергія Реброва проведуть матч із Новою Зеландією. Зустріч запланована на середу, 11 червня.

Участь на турнірі Canadian Shield можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу. Відбір на ЧС-2026 в Європі стартуватиме 21 березня 2025 року.

Однак для України він розпочнеться у вересні. Суперниками України будуть переможець пари Ліги націй між Францією та Хорватією, а також Ісландія та Азербайджан.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу

Це дуже хороша команда, – Зінченко висловився про Канаду напередодні товариського матчу
Збірна України оголосила заявку на матч проти Канади
Канада – Україна: відео голів матчу
Україна зіграє перший матч на товариському турнірі Canadian Shield
Тренер збірної Канади занепокоєний ставленням США до України

Останні новини