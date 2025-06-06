Канада – Україна: де та коли дивитися матч товариського турніру Canadian Shield

Збірна України з футболу зіграє з Канадою в межах товариського турніру Canadian Shield.

Зустріч відбудеться в суботу, 7 червня, на стадіоні "ВМО Філд" у Торонто. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Окрім Канади підопічні Сергія Реброва проведуть матч із Новою Зеландією. Зустріч запланована на середу, 11 червня.

Участь на турнірі Canadian Shield можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу. Відбір на ЧС-2026 в Європі стартуватиме 21 березня 2025 року.

Однак для України він розпочнеться у вересні. Суперниками України будуть переможець пари Ліги націй між Францією та Хорватією, а також Ісландія та Азербайджан.