Перед нами завдання виграти чемпіонат та Кубок України, – Кабаєв назвав пріоритети Динамо на залишок сезону
Владислав Кабаєв
Динамо Київ
Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв розповів про завдання, які керівництво поставило команді на залишок сезону.
Слова вінгера наводить пресслужба столичного колективу.
"Олександрія? Я їх вітаю, було б класно, якби вони з Шахтарем втрачали, а ми вигравали. Але це футбол, думаю, уболівальникам цікавіше дивитися. Ми відчуваємо, що вони поруч, але будемо дивитися на свою гру. Читав, що й Ваня Калюжний казав, що вони дивляться лише на свою гру. І це нормально. Вони грають у хороший футбол, якісний, але ми Динамо, і перед нами стоять завдання посісти перше місце та виграти Кубок України", – розповів Кабаєв.
Окрім того, хавбек висловився про результати жеребкування національного Кубку, за підсумками якого "біло-сині" зіграють проти Буковини у півфіналі.
"Не можу сказати, що прямо пощастило. Чесно кажучи, взагалі не слідкував за виступами цієї команди, але багато було таких прикладів – і зараз у тій же Німеччині команда з третьої ліги вийшла до фіналу. Тож це футбол, і важко сказати, як буде", – резюмував Кабаєв.
У наступному поєдинку Динамо зустрінеться із Кривбасом – матч заплановано на 12 квітня о 13:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що родич ексфутболісти столичного колективу відвідав окуповані Росією території.