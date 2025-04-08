Перед нами завдання виграти чемпіонат та Кубок України, – Кабаєв назвав пріоритети Динамо на залишок сезону

Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв розповів про завдання, які керівництво поставило команді на залишок сезону.

Слова вінгера наводить пресслужба столичного колективу.

"Олександрія? Я їх вітаю, було б класно, якби вони з Шахтарем втрачали, а ми вигравали. Але це футбол, думаю, уболівальникам цікавіше дивитися. Ми відчуваємо, що вони поруч, але будемо дивитися на свою гру. Читав, що й Ваня Калюжний казав, що вони дивляться лише на свою гру. І це нормально. Вони грають у хороший футбол, якісний, але ми Динамо, і перед нами стоять завдання посісти перше місце та виграти Кубок України", – розповів Кабаєв.

Окрім того, хавбек висловився про результати жеребкування національного Кубку, за підсумками якого "біло-сині" зіграють проти Буковини у півфіналі.

"Не можу сказати, що прямо пощастило. Чесно кажучи, взагалі не слідкував за виступами цієї команди, але багато було таких прикладів – і зараз у тій же Німеччині команда з третьої ліги вийшла до фіналу. Тож це футбол, і важко сказати, як буде", – резюмував Кабаєв.

У наступному поєдинку Динамо зустрінеться із Кривбасом – матч заплановано на 12 квітня о 13:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що родич ексфутболісти столичного колективу відвідав окуповані Росією території.