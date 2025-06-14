Італійський вінгер хоче залишити Ліверпуль

Вінгер Федеріко К’єза планує покинути Ліверпуль цього літа, незважаючи на хороші стосунки з керівництвом клубу.

Про це пише Фабріціо Романо.

За даними джерела, ключовою причиною є прагнення гравця отримувати регулярну ігрову практику. К’єза віддає перевагу поверненню в Італію, де найактивніший інтерес до нього проявляє Наполі.

Повідомляється, що Наполі уже розпочав переговори з представниками 27-річного футболіста, щоб обговорити можливі умови трансферу. Контракт К’єзи з Ліверпулем чинний до літа 2028 року.

У цьому сезоні К’єза зіграв всього шість матчів в чемпіонаті Англії. Результативними діями не відзначився. Трансфермаркет оцінює його варість у 14 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що зацікавленість у послугах Федеріко К’єзи виявляв Мілан.