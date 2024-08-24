Хуммельс наблизився до переходу в Реал Сосьєдад
Матс Хуммельс
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Іспанський Реал Сосьєдад просунувся у перемовинах щодо контракту з німецьким захисником Матсом Хуммельсом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).
Центрбек є пріоритетною ціллю для представника Прімери. Реал Сосьєдад очікує на остаточне рішення футболіста. Клуб незабаром також підпише форварда.
Хуммельс — вихованець Баварії. Останні 5 сезонів 35-річний Матс грав за Боруссію Дортмунд. За збірну Німеччини забив 5 голів у за 78 поєдинків.
Нагадаємо, що "біло-голубі" сенсаційно почали сезон у чемпіонаті Іспанії з поразки від Райо Вальєкано.