Хуммельс наблизився до переходу в Реал Сосьєдад

Іспанський Реал Сосьєдад просунувся у перемовинах щодо контракту з німецьким захисником Матсом Хуммельсом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Центрбек є пріоритетною ціллю для представника Прімери. Реал Сосьєдад очікує на остаточне рішення футболіста. Клуб незабаром також підпише форварда.

Хуммельс — вихованець Баварії. Останні 5 сезонів 35-річний Матс грав за Боруссію Дортмунд. За збірну Німеччини забив 5 голів у за 78 поєдинків.

⚪️🔵 Real Sociedad are advancing in talks to sign Mats Hummels, waiting for player's final decision as he's their main target as CB.



Real Sociedad will also bring in new striker soon. pic.twitter.com/1HXjlvJ4PG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2024

Нагадаємо, що "біло-голубі" сенсаційно почали сезон у чемпіонаті Іспанії з поразки від Райо Вальєкано.