Барселона хоче підписати зірку збірної Португалії

Барселона спробує підписати лівого вінгера італійського Мілана Рафаела Леау.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, трансфер 25-річного нападника національної збірної Португалії оцінюється в 90 мільйонів євро.

Каталонці хочуть підсилити позицію лівого вінгера гравцем світового рівня, а Леау має бажання зробити крок вперед у кар'єрі та перейти до європейського гранда.

Минулого сезону португалець провів 47 матчів, у яких відзначився 15 забитими м'ячами та віддав 14 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 90 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що півзахисник Ілкай Гюндоган може покинути "синьо-гранатових". За іспанський клуб німець провів 51 матч, відзначився п'ятьма голами, та віддав 15 результативних передач.