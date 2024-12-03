Іспанський фахівець, який відмовляв Шахтарю, очолив мексиканський Чівас
Оскар Гарсія
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Іспанський фахівець Оскар Гарсія став новим головним тренером мексиканського Чіваса.
Про це повідомила клубна пресслужба.
51-річний фахівець невдовзі приступить до роботи. Він почав тренерську кар'єру ще в 2009 році, коли очолив дубль Барселони.
Також тренував Брайтон, Маккабі Тель-Авів, Вотфорд, Зальцбург, Сент-Етьєн, Олімпіакос, Сельту, Реймс та Левен.
В якості гравця грав за Барселону, Валенсію та Еспаньйол. Викликався в юнацькі та молодіжну збірну Іспанії. За головну команду "Фурії рохи" не грав.
У жовтні минулого року Шахтар пропонував іспанцю контракт, але той відмовив через війну в Україні.