Іспанський фахівець, який відмовляв Шахтарю, очолив мексиканський Чівас

Іспанський фахівець Оскар Гарсія став новим головним тренером мексиканського Чіваса.

Про це повідомила клубна пресслужба.

51-річний фахівець невдовзі приступить до роботи. Він почав тренерську кар'єру ще в 2009 році, коли очолив дубль Барселони.

Також тренував Брайтон, Маккабі Тель-Авів, Вотфорд, Зальцбург, Сент-Етьєн, Олімпіакос, Сельту, Реймс та Левен.

В якості гравця грав за Барселону, Валенсію та Еспаньйол. Викликався в юнацькі та молодіжну збірну Іспанії. За головну команду "Фурії рохи" не грав.

У жовтні минулого року Шахтар пропонував іспанцю контракт, але той відмовив через війну в Україні.