Ключовий гравець Мілана ризикує пропустити першу половину сезону

Півзахисник Мілана Ісмаель Беннасер отримав важку травму під час тренування у збірній Алжиру та пропустить матч з Ліберією.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

У 26-річного гравця діагностували розрив литкового м'яза. Наразі футболіст повертається в Італію для діагностики. У випадку, якщо його травму підтвердять лікарі в Мілані, хавбек пропустить у кращому випадку близько двох з половиною місяців.

Найімовірніше Беннасер зможе повернутися на поле у грудні.

Наразі Мілан після трьох турів має 2 очки в активі та посідає 14 сходинку в Серії А. Підопічні Пауло Фонсеки розписали мирову з Торіно та Лаціо, а також мінімально поступилися Пармі.