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Ключовий гравець Мілана ризикує пропустити першу половину сезону

Олександр Булава — 8 вересня, 21:22
Ключовий гравець Мілана ризикує пропустити першу половину сезону
Ісмаель Беннасер
X - Ismaël Bennacer

Півзахисник Мілана Ісмаель Беннасер отримав важку травму під час тренування у збірній Алжиру та пропустить матч з Ліберією.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

У 26-річного гравця діагностували розрив литкового м'яза. Наразі футболіст повертається в Італію для діагностики. У випадку, якщо його травму підтвердять лікарі в Мілані, хавбек пропустить у кращому випадку близько двох з половиною місяців.

Найімовірніше Беннасер зможе повернутися на поле у грудні.

Наразі Мілан після трьох турів має 2 очки в активі та посідає 14 сходинку в Серії А. Підопічні Пауло Фонсеки розписали мирову з Торіно та Лаціо, а також мінімально поступилися Пармі.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Ісмаел Беннасер

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