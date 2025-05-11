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Капітан Інтера пропустить два наступних матчі команди

Олег Дідух — 11 травня 2025, 13:47
Капітан Інтера пропустить два наступних матчі команди
Лаутаро Мартінес
Getty Images

Форвард і капітан Інтера Лаутаро Мартінес пропустить два наступних матчі команди в Серії А.

Про це повідомляє FC Inter News.

У вівторок, 6 травня, Мартінес, не відновившись повністю від м’язової травми, відіграв 71 хвилину в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Барселони (перемога 4:3). Тепер аргентинець хоче повністю залікувати свою травму, щоби бути готовим до фіналу проти ПСЖ, який відбудеться 31 травня.

Таким чином, Лаутаро пропустить поєдинки Серії А проти Торіно та Лаціо, які відбудуться 11 і 18 травня відповідно. Повернення нападника заплановане на поєдинок заключного, 38 туру Серії А проти Комо (25 травня).

У поточному сезоні на рахунку Мартінеса 22 голи та 7 асистів у 48 матчах за Інтер у всіх турнірах.

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