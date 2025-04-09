Стало відомо, на якому стадіоні Інгулець дограє поточний сезон УПЛ

Інгулець 6 із 7 номінально домашніх матчів до кінця сезону проведе на стадіоні "Ніка" в Олександрії.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

За інформацією джерела, це стало можливим завдяки календарю української Прем’єр-ліги для обох команд. В Олександрії до завершення сезону залишилися лише виїзні матчі, окрім гри 29-го туру, що дозволило клубу надати свій стадіон для проведення інших зустрічей.

У зв’язку з цим керівництво Олександрії погодилося піти назустріч сусідам й тимчасово надало арену "Ніка" у розпорядження Інгульця для проведення домашніх матчів.

Зазначимо, що відстань між Олександрією та Петровим становить усього 43 км, а стадіон заявлено клубом Олександра Поворозюка як резервний.

Таким чином, навіть у заключному 30-му турі команда Василя Кобіна зіграє не вдома. Відповідно, нова арена в Петровому, скоріш за все, так і не отримає дозволу на проведення матчів УПЛ до завершення сезону.

Також вже підтверджено, що "Ніка" вже офіційно затверджена як арена для матчу між Інгульцем і Карпатами у 24-му турі УПЛ.

Втім, під питання залишається 29-й тур, в якому Олександрія прийматиме Верес, а Інгулець буде номінальним господарем у матчі проти Шахтаря. Остаточне рішення щодо місця проведення поєдинку команди Василя Кобіна ще не ухвалене.

Нагадаємо, що домашній стадіон команди в Петровому, який заявлений на УПЛ, досі не зданий в експлуатацію.

Раніше повідомлялося, що Інгулець не зможе відкрити новий стадіон раніше травня. Наразі клуб має отримати дозвіл на проєктування арени, а потім подати проєкт на експертизу, щоб отримати дозвіл на офіційне будівництво.