Ашур: Хочемо, щоб рахунок у матчі проти Шахтаря був на нашу користь

Головний тренер Полісся Імад Ашур хоче, щоб у матчі другого туру Української прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Шахтаря рахунок гри був на користь житомирян.

Його слова передає пресслужба "вовків".

"Ми починаємо сезон з якісною командою, яку намагаємося зрозуміти, зрозуміти, де ми можемо їх застати зненацька, але не втрачаючи нашу ідентичність, яку ми все ж таки намагаємося будувати тут і всі розуміємо, що цей процес достатньо тривалий, але не будемо від нього відходити.

Стосовно статусу суперника — супер. Будь-який атлет хоче, щоб його суперник був найвищого рівня і дізнатися свій рівень, щоб зрозуміти, що він може змагатися на цьому рівні. Наскільки велика різниця — я не знаю, ми подивимося під час гри. Який буде рахунок — вже вкінці гри дізнаємося, але ми хочемо, щоб він був на нашу користь. Будемо намагатися нав’язувати наші інтереси на полі", — сказав наставник.