Забарний: Збірна України може дійти до фіналу Євро-2024

Захисник збірної України Ілля Забарний вірить в успіх національної команди на чемпіонаті Європи, який відбудеться у Німеччині.

Про це футболіст розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Будуть сюрпризи на Євро, я думаю. Зараз всі команди сильні. Нам буде дуже нелегко пройти нашу групу.

Для мене це Євро має велике значення. У 2020 році я був ще з позиції молодого гравця, а зараз у мене є досвід. Дуже чекаю Євро, щоб показати все, що я можу.

Не хочу загадувати, але я вірю в нашу команду і що ми можемо навіть до фіналу дійти", — сказав Забарний.