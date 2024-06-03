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Забарний: Збірна України може дійти до фіналу Євро-2024

Олександр Булава — 3 червня, 22:05
Забарний: Збірна України може дійти до фіналу Євро-2024

Захисник збірної України Ілля Забарний вірить в успіх національної команди на чемпіонаті Європи, який відбудеться у Німеччині.

Про це футболіст розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Будуть сюрпризи на Євро, я думаю. Зараз всі команди сильні. Нам буде дуже нелегко пройти нашу групу.

Для мене це Євро має велике значення. У 2020 році я був ще з позиції молодого гравця, а зараз у мене є досвід. Дуже чекаю Євро, щоб показати все, що я можу.

Не хочу загадувати, але я вірю в нашу команду і що ми можемо навіть до фіналу дійти", — сказав Забарний.

Раніше Ребров оцінив шанси збірної України повторити успіх попереднього чемпіонату Європи та дійти до чвертьфіналу.

На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

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