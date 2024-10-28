Суркіс розповів деталі травми Шапаренка

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про травму півзахисника киян Миколи Шапаренка, через яку він не зміг взяти участь у матчі 11 туру УПЛ проти Донецького Шахтаря.

Його слова передає ПРОФУТБОЛ Digital.

"У нас трагедія сталася з Шапаренком, за 4-5 годин до матчу він порізав плече скляними дверима. Він відкривав двері і скло впало на нього, тому він не грав проти Шахтаря", – сказав Суркіс.

Нагадаємо, зустріч завершилась внічию – 1:1. На 48-й хвилині донецький клуб зумів дотиснути своїх опонентів, заштовхавши м'яч у ворота. Артем Бондаренко став автором голу. Під завісу гри Олександр Караваєв своїм точним пострілом відновив паритет та врятував Динамо від поразки.

Після 10 турів УПЛ "біло-сині" посідають другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонів із 25 балами в активі, "гірники" йдуть 4-ми, набравши 19 очок.