Ексгравець збірної України здивував прогнозом на матч Динамо – Лаціо

Колишній гравець збірної України Ігор Худоб’як вважає, що Динамо має хороші шанси, аби претендувати на перемогу над Лаціо в матчі 1 туру Ліги Європи.

Цитує Худоб’яка NV.

"Очікую, що Динамо у матчі проти Лаціо продовжить показувати хорошу гру і дасть українським вболівальникам привід для радості. Розгрому у цій зустрічі не буде, бо для обох колективів ця гра буде важкою.

Динамо та Лаціо приблизно рівні суперники за силою, тому вважаю, що долю матчу вирішить один гол. Так, киянам було непросто проти Руха, хоча вони мали хороші моменти, але не використали їх. Львів'яни також створили багато проблем біля воріт Динамо. Тому думаю, що нашому столичному клубу потрібно перш за все зіграти добре в обороні, не дати супернику створити якусь велику загрозу.

Щодо захисту Лаціо, то в попередніх іграх італійці в кожній грі пропускали, так що шанси у Динамо забити будуть, головне добре зіграти, не пропустивши. Так, нам непросто грати проти італійських команд і Лаціо теж в цій когорті. Хоча дуже подобається Динамо у цьому сезоні, вони щоразу додають, тому в команди Шовковського є хороші шанси перемогти Лаціо.

Надійна гра в обороні й реалізація своїх моментів в атаці – це ключ до успіху в грі Динамо", – сказав Худоб’як.