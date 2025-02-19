Хуанде Рамос: Дніпро мав вигравати УПЛ, але суддівські рішення завадили нам

Колишній тренер Дніпра Хуанде Рамос розповів, що його команда мала вигравати Українську Прем'єр-лігу сезону-2013/14. Але їх зупинили судді.

Слова легендарного наставника передає Український футбол.

" Ми заслуговували бути чемпіонами у сезоні-2013/14, виглядали краще за інших. Але навколофутбольні фактори, які того часу в Україні були частим явищем, не дозволили нам здобути титул.

У потрібні моменти у важливих матчах приймалися рішення, які нам закрили шлях до чемпіонства. Ми були на фінішній прямій, але в останніх 3-4 матчах були просто катастрофічні суддівські рішення, які просто не дозволили нам стати чемпіонами", – сказав Рамос.

Нагадаємо, в тому сезоні перемогу здобув донецький Шахтар. Дніпро ж фінішувало другим, відставши від першого місця на 6 очок.

Нещодавно легенда тієї команди та її лідер Євген Коноплянка оголосив про завершення футбольної кар'єри.