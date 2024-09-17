У Кривбасі анонсували повернення хорватського півзахисника
Віцепрезидент криворізького Кривбаса Артем Гагарін анонсував повернення хорватського півзахисника Хрвоє Ілічича, який із початку поточного сезону був поза командою.
Цитує функціонера Sport-Express.
"В Іліча були певні сімейні проблеми, а також побоювання за власну безпеку. Ми багато розмовляли про це, він був відкритий і чесний з Клубом. Після зборів, які він провів з Кривбасом, ми дали йому час розібратися з особистими питаннями й навіть готові були в крайньому випадку відпустити його в інший клуб. Але Хрвоє після певної паузи прийняв рішення і повертається в команду.
Вже на цьому тижні Іліч приступить до повноцінних тренувань", – сказав Гагарін.
Іличич став гравцем криворіжців влітку 2023 року. Минулого сезону на його рахунку 21 матч, в яких він забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.
Напередодні криворізький колектив переміг Лівий Берег у 6 турі УПЛ. Тепер у команди Юрія Вернидуба 10 очок за 5 зіграних поєдинків, що дозволяє посідати 5 місце у турнірній таблиці.