У Кривбасі анонсували повернення хорватського півзахисника

Віцепрезидент криворізького Кривбаса Артем Гагарін анонсував повернення хорватського півзахисника Хрвоє Ілічича, який із початку поточного сезону був поза командою.

Цитує функціонера Sport-Express.

"В Іліча були певні сімейні проблеми, а також побоювання за власну безпеку. Ми багато розмовляли про це, він був відкритий і чесний з Клубом. Після зборів, які він провів з Кривбасом, ми дали йому час розібратися з особистими питаннями й навіть готові були в крайньому випадку відпустити його в інший клуб. Але Хрвоє після певної паузи прийняв рішення і повертається в команду.

Вже на цьому тижні Іліч приступить до повноцінних тренувань", – сказав Гагарін.